A Genova, il primo motoraduno Giulio Enante

Successo di pubblico per il primo motoraduno Giulio Enante. Si tratta di un evento a due ruote targato S.M.S. Polizia Municipale Genova e l’A.S.D. Polizia Locale Genova.

La prima edizione della manifestazione, patrocinata dal Municipio VII di Genova e da Regione Liguria, con finalità benefica a favore di “Assegno Amico Onlus” per l’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini di Genova, che si è svolta sabato 27 maggio 2023.

Dopo l’incontro degli oltre cento partecipanti in sella a più di settanta moto la mattina in piazza Gaggero a Voltri, inizio dell’evento con colazione a base di focaccia e pandolce. Per poi far muovere la lunga colonna di mezzi scortata dalla Polizia Stradale e dalla Polizia Locale, verso le alture del medio ponente ligure, per arrivare sulle rive del lago di Osiglia.

Qui, ognuno ha beneficiato del “pranzo del motociclista” sotto un bel sole caldo ed in ottima compagnia.

Al termine del pasto, dopo il saluto della sindaco di Osiglia Paola Scarzella, tutti ancora in sella verso Genova, questa volta percorrendo la meravigliosa riviera di ponente, fino alla città di Arenzano dove, a conclusione della giornata ed i circa trecento chilometri percorsi, molti hanno partecipato ad una conviviale cena tra amici, per scambiare impressioni della manifestazione ed anche per gettare le basi per i nuovi eventi.

“Siamo molto soddisfatti dell’evento”, spiega Igor D’Aglio uno degli organizzatori, “e siamo felici di aver ricordato un collega ed amico Giulio Enante, per molti anni a capo del reparto di pronto intervento della Polizia Locale, grazie ad una raccolta di fondi a favore della struttura ospedaliera di Genova che dedica il proprio intervento ai più piccoli”. Roberto Polleri

