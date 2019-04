GENOVA. 13 APR. “Vela e comunicazione” è il tema centrale del corso di aggiornamento del Sigef per giornalisti che si svolgerà martedì alla Fiera del mare di Genova. E’ prevista la partecipazione di professionisti ed addetti del settore provenienti, da tutta Italia ed anche dall’ estero, che saranno presenti a Genova in occasione della Coppa del mondo della vela (da lunedì a domenica) che vedrà impegnati mille velisti da tutto il mondo per sfidarsi in ben sette classi olimpiche: Finn, Star, Laser Radial, 470, 49er, 49erFX e Nacra 17. Un evento di livello mondiale che farà della “Superba” per una settimana la capitale mondiale della vela.

“Si tratta- dicono gli organizzatori, coordinati dal pluricampione mondiale Riccardo Simoneschi- di una giornata di interventi, dibattiti ed approfondimenti sul rapporto tra lo sport della Vela e il mondo dell’informazione. Uno dei temi più importanti sarà quello su come sia possibile migliorare la rappresentazione e aumentare la presenza sui media, per una disciplina come la Vela, ricca di storia e di valori attualissimi”.

A cercare di indicare la via per ottenere questo risultato proverà a rispondere il primo forum su “Vela e comunicazione” una giornata di studio con interventi di professori universitari, esperti, dibattito con gli attori della filiera e un primo approfondimento scientifico sul rapporto tra lo sport della Vela e il mondo dell’informazione.

Ad aprire i lavori saranno lo stesso Francesco Ettorre (Presidente della Federazione Italiana Vela) e Marina Stella (Direttore Generale dell’ UCINA Confindustria Nautica).

Durante la giornata interverranno, fra gli altri, il Professor Giancarlo Padovan (docente di Teorie e tecniche dell’informazione sportiva all’ Università Cattolica), Alessandra Ortenzi (Digital Advisor DMTC Sport, autore del testo “Digital Marketing per lo Sport” per Hoepli), Donatella Bianchi (conduttrice di Lineablu su Rai Uno), Francesca Fili (dello Studio Akran Intellectual Property) e Mitja Gialuz (Presidente della Barcolana).

I temi principali saranno: l’industria della comunicazione sportiva, come è cambiata e come adeguarsi; il marketing digitale per il consolidamento delle community online; la cultura del mare in TV; interessi e obblighi reciproci tra media, eventi, sponsor e testimonial; i casi Ocean Race e Barcolana; il Salone Nautico di Genova come veicolo per comunicare la vela. La giornata si chiuderà nel pomeriggio con una tavola rotonda di rappresentanti dei media dal titolo “Obiettivo più vela per tutti: come e perchè”, alla quale parteciperanno tra gli altri Stefano Polli (vice direttore dell’ ANSA), Giovanni Bruno (di SKY Sport), Giulio Guazzini (giornalista principe per la vela di RAI Sport) ed Antonio Macaluso (del Corriere della Sera).

Il forum sarà trasmesso anche in diretta streaming sui social. L’incontro è organizzato a cura del media digitale Saily, con il patrocinio e la collaborazione della FIV (Federazione Italiana Vela), dell’ UCINA Confindustria Nautica, del CONI Regione Liguria, la media partnership dell’agenzia ANSA ed il supporto di SLAM.

Per la prima volta per un evento della vela, il convegno è stato anche inserito dall’ Ordine dei Giornalisti nella piattaforma degli eventi SIGEF riconosciuti per il rilascio dei Crediti per la Formazione Professionale Continua dei giornalisti sportivi e non.

CLAUDIO ALMANZI