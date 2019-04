A Genova 100 nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche

Dopo il protocollo d’intesa siglato a metà dello scorso anno tra Comune di Genova ed Enel X, la divisione del gruppo dedicata ai prodotti innovativi, è stato raggiunto l’obbiettivo di istallazione di 100 colonnine con 200 punti di ricarica, ogni infrastruttura prevede due postazioni di ricarica, ad uso pubblico equamente distribuiti tra Centro, Levante e Ponente.

L’annuncio è avvenuto oggi nel corso di una conferenza cui hanno partecipato il sindaco di Genova Marco Bucci, il vicesindaco e assessore alla Mobilità Stefano Balleari, l’Amministratore delegato di Enel X, Francesco Venturini, e la Responsabile Sviluppo strategico di Enel X Sonia Sandei

“La nostra strategia – ha spiegato il sindaco di Genova Marco Bucci – è quella di una città meno inquinata e al passo con i tempi. L’installazione delle colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici è un incentivo perché i genovesi possano puntare su moto e auto a basso impatto ambientale: un incentivo che porterà vantaggi per tutti in termini di miglioramento della qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento acustico”. “Ora – ha proseguito Bucci – attendiamo di capire se a livello governativo ci saranno degli incentivi per l’acquisto delle auto elettriche”.

“Sono estremamente soddisfatto del risultato raggiunto. Genova – ha detto l’ Ad di Enel X Francesco Venturini – è la prima città in cui, grazie alla proficua collaborazione con l’amministrazione comunale, è stato completato il piano di installazione e si conferma strategica per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di Enel X. Quest’ultimo prevede l’installazione di 28mila punti di ricarica entro il 2022 su tutto il territorio nazionale”.

La sede di Enel X che è in via Giusti 2 al Carmine e ha una superficie di 442 Mq (16 postazioni open space, 3 sale riunioni, 18 postazioni smart) ed è stata inaugurata oggi alla presenza del Vicesindaco Stefano Balleari, del Responsabile di Enel X Francesco Venturini e del Responsabile dello sviluppo strategico di Enel X, Sonia Sandei.