A gennaio 2022 torna ad Alassio il Footgolf in spiaggia

Per la sesta edizione annunciata la presenza di grandi campioni dello sport

Nell’ambito del programma “Alassio Christmas Town” ed in occasione della tradizionale “Befana del Subacqueo”, torna quest’anno l’evento “Footgolf in spiaggia” – “12 buche X 12 befane”. Giunta alla sua sesta edizione, la manifestazione goliardico-sportiva sarà come di sempre a scopo benefico a favore della Fondazione AIRC.

L’evento vede la straordinaria partecipazione di grandi campioni dello sport Italiano, di personaggi della Tv e del giornalismo, che si sfideranno sull’arenile alassino giocando a golf con il solo utilizzo dei piedi e dovranno con un calcio dirigere verso la buca il pallone con meno tocchi possibili…da qui il “Footgolf in spiaggia”.

Un percorso di 12 buche + 1 (la buca Jolly posizionata in una piazzetta prospicente la spiaggia per l’ultimo colpo shock) che saranno presenziate da originali e variopinte befane. Già confermata la presenza degli ex campioni di calcio Evaristo Beccalossi, Marco Osio, Diego Fuser, e l’ex campione di ciclismo Claudio Chiappucci oltre che ai giocatori professionisti del Footgolf (Lega Nazionale FootGolf, FootGolf Motta Treviso, FootGolf Liguria, Associazione Italiana FootGolf).

L’elenco ufficiale dei personaggi dello sport, dello spettacolo e della televisione che parteciperanno sarà reso noto tra una quindicina di giorni.

Calcio d’inizio alle 11 prima buca Bagni Molo/Molo Bestoso.

Lungo il campo gara (più di 300 mt.) saranno allestite postazioni A.I.R.C. con prodotti vari forniti dalle aziende e da varie strutture in qualità di fornitori ufficiali per la raccolta fondi per la ricerca. L’evento FootGolf sarà ripreso dalle telecamere di Tgevents Television che realizzerà uno speciale tv, con diffusione a carattere nazionale mediante il proprio circuito televisivo con più di 80 emittenti regionali site in tutta Italia del digitale terrestre oltre ad alcuni canali Sky.

La manifestazione è ideata ed organizzata dalla Eccoci Eventi di Alassio in collaborazione con il Comune di Alassio Assessorato allo Sport e le Associazioni di categoria cittadine e con il supporto di alcune aziende.