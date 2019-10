Tir in fiamme su A26, tratto chiuso tra Voltri e Masone direzione nord

I vigili del fuoco sono intervenuti sulla autostrada A26 Voltri Gravellona Toce, poco prima delle 13 per un tir che ha preso fuoco all’altezza del km 5.

Sul posto anche la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso.

Il tratto tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone, in direzione nord, è stato chiuso in direzione nord per ragioni di sicurezza e per permettere l’intervento dei mezzi di soccorso.

Uscita consigliata provenendo da Genova Voltri: Genova Prà su A10 Genova-Ventimiglia. Si segnalano code e disagi.

Aggiornamento.

All’interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato e la coda all’ interno del tratto chiuso è stata fatta defluire.

Per i veicoli leggeri provenienti da Arenzano e da Genova che sono diretti verso Gravellona Toce, si consiglia di uscire a Genova Pra’ dove si sono formate code, e dopo aver percorso la SP 456 del Turchino, rientrare in autostrada sulla A26 a Masone.

I camion provenienti da Ventimiglia e diretti verso il nord, possono uscire a Genova Aeroporto, percorrere la viabilita’

ordinaria e rientrare a Genova Ovest in direzione della A7 Genova-Seravalle o in alternativa possono utlizzare la A6 Torino-Savona.

Sul posto sono presenti il Personale di Autostrade per l’Italia, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso.