Questa mattina, la squadra di Cairo Montenotte, è intervenuta a Roccavignale, in località Pianissolo per l’incendio di un escavatore.

La macchina operatrice, per cause in via di accertamento, ha preso fuoco.

Gli operai del comune hanno tentato di estinguere l’incendio senza riuscirci così hanno chiamato i vigili del fuoco.

L’intervento dei pompieri ha permesso di non far estendere le fiamme alla vegetazione circostante.

Non si lamentano feriti.