Recco, venire alla Sagra del Fuoco con treni, bus e battelli

L’organizzazione dell’ente Regione Liguria e del comune di Recco in occasione della Sagra del fuoco ha organizzato e programmato vari modi per raggiungere Recco senza usare l’ auto, ma utilizzando treni bus e piacevoli battelli.

Golfo Paradiso snc Trasporti Marittimi Turistici propone e offre una visione dello spettacolo pirotecnico dal mare a bordo del battello. Per ulteriori informazioni e prenotazione telefonare al 0185 772091 o al n° +39 392 1375558 o a info@golfoparadiso.it

Partenze da Genova Pegli (Molo Archetti) 7 settembre ore 21:00 – 8 settembre ore 21:00 Adulti 23€ – Ridotti (5-14 anni) 15€

Genova Porto Antico (Calata Mandraccio) 7 settembre ore 21:30 – 8 settembre ore 21:30 – Adulti 21€ Ridotti (5-14 anni) 15€

Genova Nervi (porticciolo) 7 settembre ore 22:10 – 8 settembre 22:10 – Adulti 21€ Ridotti (5-14 anni) 15€

Camogli ( porticciolo) 7 settembre ore 22:30 – 8 settembre 22:30 – Adulti 10€ Ridotti (5-14 anni) 8€

Servizio Marittimo del Tigullio

Venerdì 7 settembre e sabato 8 settembre

Visione dello spettacolo pirotecnico dal mare a bordo del battello.

Partenze in battello da:

Sestri Levante ore 21,00

Lavagna ore 21,15

Chiavari ore 21,30

Rapallo ore 21,35

S. Margherita Ligure ore 21,45

Rientro a fine spettacolo.

Tariffe 2018

da Sestri Levante/Lavagna/Chiavari: € 20,00 adulti – € 14,50 bambini dai 6 ai 12 anni

da Rapallo: € 19,00 adulti – € 12,00 bambini dai 6 ai 12 anni

da S. Margherita Ligure: € 18,00 adulti – € 11,00 bambini dai 6 ai 12 anni

Bambini fino ai 5 anni gratuiti accompagnati dai genitori. La prenotazione è obbligatoria al: 0185 284670

Consorzio Liguria via mare

Venerdì 7 settembre: ore 20,00 da Savona (Torretta) e ore 20,30 da Varazze (porto Turistico) al costo di Euro 35,00 per gli adulti e di Euro 20,00 per i bambini (5/14 anni).

– ore 21,00 dal Porto Antico (Acquario) al costo Euro 25,00 per gli adulti e di Euro 15,00 per i bambini (5/14 anni).

Sabato 8 settembre: ore 20,45 da Pegli (Molo Rio Archetti) e alle ore 21,00 dal Porto Antico (Acquario) al costo di Euro 25,00 per gli adulti e di Euro 15,00 per i bambini (5/14 anni).

Per tutte le partenze è necessaria la prenotazione telefonica allo 010 265712 – 256775 o attraverso il nostro sito internet www.liguriaviamare.it

Atp

In occasione della festa patronale di Recco (venerdì 7 e sabato 8 settembre) Atp effettuerà le seguenti corse straordinarie serali: ore 20.30 da Genova Piazza della Vittoria per Recco (due bus: uno in transito da Corso Europa e uno con transito Litoranea);

ore 20.30 da Gattorna per Recco con transito via Cassanesi;

ore 20.30 da Colle Caprile per Recco;

ore 20.30 da Rapallo per Recco con transito via S.Margherita Ligure / Ruta.

Le corse per il rientro (per Gattorna, Colle Caprile, Rapallo e Genova) partiranno dal capolinea di Recco 30 minuti dopo la fine dell'ultimo spettacolo pirotecnico.