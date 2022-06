Lungo lavoro dei vigili del fuoco di Busalla che hanno operato per diverse ore per l’incendio di una cascina in via Costalovaia a Busalla.

Le fiamme hanno divorato l’intera costruzione ma senza coinvolgere nessuna persona.

Per la completa estinzione si è ricorso ad un escavatore per la rimozione dei resti ed il minuto spegnimento.

