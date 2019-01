La notte scorsa i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio di un’auto in via Assarotti a Genova.

Si tratta di una Mercedes bianca, che è andata parzialmente distrutta.

I pompieri sono partiti dalla sede centrale e dopo pochi minuti sono arrivati sul posto, riuscendo a spegnere il rogo e limitando così i danni alla vettura e al vicino edificio.

Le cause del rogo sono ancora in via di accertamento da parte dei VVF.