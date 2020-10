A fuoco auto e caravan, fiamme spente dai VVF

Questo pomeriggio i Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenuti questo pomeriggio in via delle Casermette per un incendio.

Per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno interessato un autocaravan e un’autovettura.

Ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa VVF inviava sul posto una APS, Autopompaserbatoio; un modulo antincendio e una ABP, Autobottepompa con sette unità operative.

All’arrivo delle squadre, le fiamme avevano già coinvolto completamente i veicoli.

L’opera dei Vigili del Fuoco è valsa all’estinzione dell’incendio, ottenuta tramite l’erogazione di acqua ad alta pressione da due naspi.

Al termine dello spegnimento i Vigili del Fuoco hanno proceduto allo smassamento del materiale incendiato e al successivo raffreddamento. Sul posto Carabinieri e Polizia Locale.