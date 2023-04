A Cicagna in scena “Il medico dei pazzi”, strampalate ed esilaranti vicende con il teatro di Eduardo Scarpetta. 15 aprile ore 21.

A Cicagna in scena “Il medico dei pazzi” al Teatro Comunale.

2022/2023 Dodicesima Stagione Teatrale del Teatro Comunale di Cicagna

Eduardo Scarpetta, attore e autore più importante del teatro napoletano tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, è in scena al Teatro Comunale di Cicagna sabato 15 aprile 2023 ore 21 con la Compagnia Avantitutta – Compagnia Stabile Teatro Govi di Genova che rappresenta una delle sue più travolgenti ed esilaranti commedie IL MEDICO DEI PAZZI con adattamento e regia di Claudio De Martino.

Capostipite della dinastia Scarpetta-De Filippo, Scarpetta crea il teatro dialettale moderno con gli adattamenti in lingua napoletana di commedie francesi e con commedie originali, la più celebre Miseria e Nobiltà, e il personaggio di Felice Sciosciammocca che andava a sostituire nel teatro napoletano la maschera di Pulcinella.

Claudio De Martino traspone la vicenda sul territorio genovese e precisamente nella ridente zona di Nervi dove Ciccillo, nipote dissennato, vive da anni alle spalle dello zio Felice Sciosciammocca che sta a Roccasecca.

Per spillare sempre più soldi allo zio, Ciccillo gli fa credere di essere studente di medicina e con questa scusa si fa foraggiare ogni suo vizio, ma all’improvviso e inaspettatamente, lo zio arriva a Nervi con moglie e figlia.

Ciccillo, non sapendo che pesci prendere, inventa che la pensione hotel Bonera, in cui vive a sbafo dello zio, è in realtà un manicomio ed i suoi ospiti sono dei pazzi che credono di essere la proprietaria della pensione, un maggiore a riposo, un musicista, un’attrice ecc. L’unico sano, lo zio Felice Sciosciammocca appunto, rischia di esser preso soprattutto lui per pazzo.

Come nella buona tradizione del teatro Scarpettiano, dopo le tante strampalate ed esilaranti vicende che si snodano nell’arco della commedia, il tutto viene scoperto ed ogni cosa torna al suo posto; la famiglia Sciosciammocca tornerà a Roccasecca lasciando a Nervi tutta una serie di personaggi che continueranno a vivere la loro normale pazzia o pazza normalità che dir si voglia.

Gli spettatori rideranno, ma non mancheranno di interrogarsi se anche in ognuno di loro c’è posto per qualche strana e salutare pazzia che forse aiuta a vivere meglio la nostra attualissima “pazza” realtà.

Con Giorgio Parodi, Matteo Foscarin, Santina Spanò, Monica Mantani, Francesco Pittaluga,

Tiziana Marasco, Claudio De Martino, Gabriel Granziera, Elsa Salvarezza, Rosa Nicoletti,

Cristina Paci, Elisa Mazzarello, Sunhita Terrile

Scene e Costumi M. Zucchini & A. Percivalle

Trucco e Parrucco E. Parodi

Foto e video Cane Giallo Entertainment

Maggiori info

Biglietti – Intero € 12,00 – Ridotto € 10,00

►orario biglietteria

La biglietteria del Teatro Comunale di Cicagna è aperta nei giorni di spettacolo serale dalle ore 18.30 e nei giorni di spettacolo pomeridiano dalle ore 14.00.

Telefono biglietteria: 0185 1908295

►Prenotazioni/ Basta un SMS

Informazioni e prenotazioni ai numeri 0185 1908295 – 349 0960750

E’ possibile prenotare con un SMS o Messaggio WhatsApp al numero 349 0960750 indicando data dello spettacolo, proprio nome e cognome, numero di posti e numero telefonico della persona referente del gruppo. Riceverete un SMS risposta di avvenuta prenotazione

I biglietti prenotati vanno ritirati entro 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

►prevendita

Chiavari – Sol Diesis Strumenti musicali- Piazza Fenice 6 – Tel 0185 312259

Diritto di prevendita € 1,00

Online su http://www.happyticket.it