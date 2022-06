A Chiavari 2 milioni di euro per la riqualificazione del parco botanico di Villa Rocca, per valorizzarne gli aspetti storico-ambientali

A Chiavari 2 milioni di euro per la riqualificazione del parco. Risorse che arrivano dal bando “Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici“ del Ministero dei Beni Culturali (Missione 1 Componente 3 del P.N.R.R.), con decreto del 21 giugno.

“L’ennesimo finanziamento che la nostra amministrazione porta a Chiavari. L’ennesimo risultato concreto raggiunto grazie alle capacità e alle competenza della nostra squadra, che si è sempre impegnata per migliorare Chiavari – lo afferma Federico Messuti –

il parco di Villa Rocca è un giardino di interesse culturale che diventerà un luogo di aggregazione e uno spazio per manifestazioni ed eventi. A breve termineranno anche i lavori per il teatro all’aperto, per il restyling della Palazzina del tè e a settembre partirà il cantiere per la sistemazione di piazza Verdi con il nuovo ingresso al parco”.

Conclude Messuti “vi avevamo promesso il massimo impegno per raggiungere importanti obiettivi. La notizia di oggi ne è l’ennesima prova.”