A Bordilandia Park doppio appuntamento in festa

MARTEDì 13 E GIOVEDì 15 AGOSTO DOPPIO APPUNTAMENTO A BORDILANDIA PARK

MAGIC SHOW DI MAGO LUCIò E LA FESTA DEL PALLONE DI FERRAGOSTO

Al parco divertimenti di Bordighera continuano gli spettacoli del martedì e si festeggia Ferragosto in modo speciale

Bordighera. Martedì 13 agosto, alle 21, continua l’appuntamento con gli spettacoli per bambini del martedì a Bordilandia Park, il family park situato in Piazzale Mediterraneo, sulla passeggiata a mare di Bordighera. In programma questa settimana il Magic Show di Mago Luciò, che tra trucchi, incantesimi e magie farà impazzire tutti i piccoli ospiti del parco. Gli appuntamenti non finiscono qui, perché giovedì 15 agosto a Bordilandia Park si festeggia Ferragosto con la tradizional Festa del Pallone, in cui ogni bimbo che accede al parco riceverà in omaggio un pallone colorato (fino a esaurimento scorte). Gli spettacoli per bambini continuano martedì 20 agosto con lo show di Lello Clown e martedì 27 agosto con il grande ritorno di Ops Teatro.

Situato in Piazzale Mediterraneo (ex Piazzale dei Pennoni), Bordilandia Park ogni anno riunisce i bambini e le famiglie di tutta la riviera di Ponente, nonché turisti dalla Francia e da altre zone estere. Inoltre, l’attenzione che lo staff di Bordilandia Park riserva alla sicurezza, alla protezione e alla libertà dei bambini, alla qualità degli impianti e alla pulizia degli spazi, ha fatto sì che la struttura venisse inserita nel sito Mondoparchi, la “Guida Michelin” dei parchi giochi, che include tutti i migliori parchi divertimento in Italia. Bordilandia Park va oltre il solito parco giochi: è un luogo colorato e fiabesco, dove tutti i bambini possono divertirsi e giocare in totale sicurezza.

«Il nostro family park va oltre l’idea di semplice parco divertimenti – continua Uga – è un luogo di socializzazione e di aggregazione reale, un aspetto fondamentale in un mondo come quello di oggi basato sulla virtualità. È un luogo di ritrovo per tutte le famiglie e i bambini che durante l’anno vivono lontani e poi si ritrovano a Bordilandia per trascorrere piacevolmente vacanze».

Anche per la nuova stagione, ogni sera il pubblico potrà ritirare all’ingresso il braccialetto di Bordilandia Park, un comodo e divertente pass che permetterà ai piccoli ospiti di partecipare a tutte le attrazioni e darà il libero accesso a tutti giochi del parco. Grazie al braccialetto, i bambini potranno saltare da un gioco all’altro evitando lunghe attese. Come da tradizione, tornano i giochi gonfiabili più all’avanguardia e le attività per ogni fascia d’età: nella grande area dedicata ai gonfiabili a tema, i bambini ritroveranno l’Antica Roma, il divertentissimo Grande WC e il Bruco, accanto alla pista per Baby Car, tiro a segno, tappeto elastico, Waterfun e il percorso nelle palline colorate. Ci sarà inoltre un’area recintata con un prato ecologico, dove i bambini potranno giocare liberamente anche a piedi scalzi, e una zona relax, dove i genitori potranno rilassarsi mentre osservano i bimbi divertirsi. Come ogni anno, ci saranno numerosissimi spettacoli in programma tra show di magia, clown e artisti circensi, baby dance e serate a tema, con intrattenimento per grandi e piccini.

Come sempre, a Bordilandia Park tante sono le iniziative di carattere sociale, che vanno dall’apertura straordinaria del parco per i bambini delle scuole estive, alle iniziative dedicate ai diversamente abili. Come di consueto, ci sarà una serata il cui incasso sarà interamente devoluto in beneficenza all’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Bordilandia Park apre nei seguenti orari: nei giorni feriali dalle 20.45 alle 24, nei festivi e prefestivi dalle 20.30 all’1.

Per informazioni: www.bordilandiapark.com