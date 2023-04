A Bordighera domani la conferenza del colonnello Riccardo Lanteri

Gli Ufficiali in congedo dell' UNUCI di Sanremo ed Imperia sono sempre impegnati attivamente in importanti ed interessanti iniziative culturali, umanitarie e sociali

IMPERIA – Appuntamento imperdibile domani per gli appassionati di Storia a Bordighera per la conferenza del Colonnello Riccardo Lanteri prevista per le ore 15 e 30 nella Sala di Via Cadorna.

Il titolo della relazione è: “Un alpino di mare”. “Si tratta- spiegano nella sede UNUCI di via Pallavicino,4 a Sanremo- di una delle numerose conferenze ed iniziative da noi organizzate che sono rivolte non solo ai nostri soci, ma anche a tutti coloro che sono interessati ai temi che riguardano la storia, le forze armate e la difesa”.

Quest’anno sono stati già numerose infatti gli appuntamenti culturali organizzati dal sodalizio militare matuziano: fra quelle che hanno riscosso maggior successo vanno segnalate le conferenze di Alessandro Cirimele, Marzia Taruffi e Manuel Vignola e le visite all’ ex convento della Carmelitane a Taggia ed alla Nave Fasan.

“Anche quest’ anno- ci ha spiegato il presidente, Comandante Domenico Prevosto- abbiamo preparato un interessante programma che propone importanti eventi e momenti associativi”.

Questi i prossimi appuntamenti del sodalizio che riunisce gli Ufficiali in congedo della provincia di Imperia: Oltre alla partecipazione alla Cerimonia del 25 Aprile, alla Celebrazione del 2 giugno con pranzo alla Base Logistica; l’ 11 giugno escursione a Colle Melosa per percorrere un pezzo del famoso Sentiero degli Alpini fino alla Fonte San Martino.

A luglio: visita al nuovo Museo Navale di Imperia; a settembre o ad ottobre: Convegno sul “Sistema Protezione Civile Nazionale” presso il Teatro del Casinò di Sanremo; il 3 e 4 novembre si terranno iniziative ed eventi legati alla Giornata dell’ Unità Nazionale, mentre in data da destinarsi è previsto il pranzo sociale; a dicembre: Elezioni del nuovo Presidente della sezione di Sanremo-Imperia.

L’ associazione Unuci è aperta a chi, militare in congedo delle FFAA, o Corpi armati dello Stato, desidera mantenere vivi i rapporti con il mondo delle varie armi. E’ anche possibile iscriversi anche come simpatizzanti: è sufficiente inviare la domanda al segretario di UNUCI Sanremo, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica unucisanremo@libero.it.

Attualmente il Consiglio Direttivo della sezione UNUCI di Sanremo-Imperia è così composto: Capitano Domenico Prevosto (presidente), Tenente di Vascello Costantino Dinielli (segretario), Colonnelli Riccardo Lanteri e Filippo Veglia (Cultura e conferenze), Capitano Marco Bellugi (attività addestrativa e sport), Colonnello Alberto Giordano, Maggiore Roberto Capaccio, Capitano Giorgio Bergamini, Salvatore Marino ed il Capitano medico Danilo Papa (consiglieri).

CLAUDIO ALMANZI