A 83 anni cade in dirupo sul Monte Canne e passa la notte

Oggi pomeriggio il CNSAS, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è stato attivato per un intervento di ricerca per un mancato rientro di uomo di 83 sul monte Canne sopra Isola del Cantone.

L’allarme arrivato ai VVF e Soccorso Alpino intorno alle 15 di oggi, ha attivato la macchina dei soccorsi e le squadre sono partite immediatamente, l’uomo non era rientrato la sera prima. Fortunatamente un abitante della zona ha individuato l’uomo in un dirupo, all’arrivo degli uomini del Soccorso Alpino, VVF e SMTS, l’uomo risultava in buona salute con qualche escoriazione per la caduta e un leggero stato di ipotermia.

Per il recupero è stata utilizzata una barella assicurata con contrappeso per permettere il trasporto sul terreno molto scosceso.

Arrivati in cima alla scarpata è stato portato fino all’ambulanza che lo ha condotto al Pronto Soccorso per le cure del caso.