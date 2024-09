64° Salone Nautico: Genova illuminata di blu e invasa dalle mongolfiere

Un weekend ricco di eventi tra Fuori Salone e Rolli Days

Un weekend ricco di eventi coinvolge il centro di Genova, con strade, piazze, musei e palazzi dei Rolli pronti ad accogliere cittadini e turisti. Con il doppio appuntamento del Salone Nautico e dei Rolli Days, il calendario di sabato e domenica è pieno di iniziative.

Mongolfiere e spettacoli per le strade del centro

Tra via Garibaldi, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e via Roma, l’evento itinerante “Les Mongolfieres”, accompagnato da trampolieri e un carro musicale, sta animando le strade. I Palazzi dei Rolli aprono le loro porte al pubblico. Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito dedicato: Rolli Days.

Illuminazione scenografica in via Garibaldi

Da venerdì sera, via Garibaldi si illumina di blu, richiamando il colore delle onde del mare, in occasione del 64° Salone Nautico. Le installazioni resteranno attive fino a domenica.

Eventi speciali durante il weekend

Domenica 22 settembre, la UC Sampdoria installerà due pianoforti in via Garibaldi: uno all’ingresso di Palazzo Tursie l’altro nel cortile del palazzo. I pianoforti saranno a disposizione di turisti e passanti. L’evento sottolinea il legame tra la squadra di calcio e la città, omaggiando i Palazzi dei Rolli anche con grafiche ispirate allo stile artistico seicentesco.

Sempre domenica, alle 17.30, la banda del Liceo Coreutico Pertini si esibirà nel centro storico, passando per piazza Luccoli, via Luccoli, piazza Campetto, piazza Banchi e Palazzo San Giorgio.

Martedì 24 settembre, due appuntamenti a Palazzo Ducale: alle 15:00, workshop “Impararte 2024/2025” e alle 18:00, la presentazione del libro “Viva” di Patrick Deville.

Servizio di Shopping Bus

Durante il Salone, sarà attivo il servizio Shopping Bus, un collegamento circolare per i visitatori. Le partenze avvengono ogni 30 minuti da via Rimassa, dalle 15.13 alle 19.43, con un percorso che tocca le principali vie del centro.

Iniziative del sistema bibliotecario urbano

Le biblioteche comunali partecipano al Fuori Salone con attività gratuite. La Biblioteca Berio propone “Onda su onda”, un’esposizione di libri a tema marittimo fino al 28 settembre. Alla Biblioteca Brocchi, si potrà visitare l’esposizione di Titti Zerega “Olio su tela Jeans e iuta” fino al 4 ottobre. Inoltre, la Biblioteca Cervetto organizza il laboratorio “Annodiamoci!” per ragazzi tra gli 8 e i 14 anni, dedicato ai nodi marinari (prenotazione obbligatoria).

Mostre nei musei genovesi

I musei cittadini partecipano al Salone Nautico con diverse esposizioni, visitabili dal 19 al 24 settembre, tra cui “Luzzati. Il Medioevo fantastico” alla Casa Luzzati e “Poeti ed eroi” al Museo d’arte Orientale Edoardo Chiossone. Due mostre saranno ospitate anche al Castello D’Albertis: “ARTIFICIALIA” e la “Mostra internazionale di illustratori contemporanei”.

Lunedì 23 settembre, il MuMa celebrerà i vent’anni del Galata Museo del Mare con una conferenza dedicata.

Manifestazioni e mercatini organizzati dai CIV

Infine, durante il weekend si terranno diversi mercatini organizzati dai CIV di Confcommercio e Confesercenti, tra cui il Mercatino Hobbisti (20-21 settembre), Fuori Bottega (21 settembre) e il Mercatino dell’artigianato di qualità (22 settembre).

