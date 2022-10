45° Anniversario della rassegna della Canzone d’autore Premio Tenco al Teatro Ariston, ex Chiesa S.Brigida e Club Sanremo 20, 21 e 22 ottobre

45° Anniversario della rassegna della Canzone d’autore Premio Tenco, mercoledì 19 ottobre – giornata inaugurale

Appuntamenti, spettacoli, mostre e presentazioni da pomeriggio a notte fonda nelle più suggestive location di Sanremo

MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE

Masterclass con MORGAN – “Le canzoni su cui è nato il club Tenco”, proiezione del film “Bella Ciao” e serata “Casa Rambaldi”, un ponte culturale tra Italia e Barcellona con JOAN ISAAC, MAX MANFREDI, ROGER MAS, MORGAN, RUSÓ SALA, WAYNE SCOTT e L’ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO

E inoltre le tre serate al Teatro Ariston (ore 21)

GIOVEDI’ 20 OTTOBRE

dedicata ai vincitori delle Targhe Tenco 2022

‘A67, FERDINANDO ARNO’, DITONELLAPIAGA, MADAME (Targa Tenco 2021), MARRACASH, SIMONA MOLINARI e GUALTIERO BERTELLI (Premio Tenco)

VENERDI’ 21 OTTOBRE

ALICE (Premio Tenco), GIORGIO CONTE (Premio Tenco) PINO MARINO, MICHAEL MCDERMOTT (Premio Tenco), OLDEN, EILEEN ROSE

SABATO 22 OTTOBRE

CLAUDIO BAGLIONI (Premio Tenco), BÉNABAR (Premio Tenco), FABIO CONCATO (Premio Tenco), DJELEM DO MAR, ERICA MOU, JURIJ ŠEVČUK (Premio Tenco)

Presentano ANTONIO SILVA e MORGAN

Milano, 11 ottobre 2022 – È in programma il 20, 21 e 22 ottobre la 45a edizione della Rassegna della Canzone d’autore (Premio Tenco 2022) che si svolgerà presso il Teatro Ariston e le più belle location di Sanremo.

Un’edizione dedicata al 50^ anniversario dalla fondazione del Club Tenco che nasce a Sanremo dall’idea dello straordinario Amilcare Rambaldi e da un gruppo di appassionati per promuovere e sostenere la cosiddetta “canzone d’autore”. E, come da statuto, “Lo scopo del Club è quello di riunire tutti coloro che, raccogliendo il messaggio di Luigi Tenco, si propongono di valorizzare la canzone d’autore, ricercando anche nella musica leggera dignità artistica e poetico realismo”. Fra le molte iniziative del Club (libri, dischi, rassegne in tutta Italia, incontri), la prima a nascere è la “Rassegna della canzone d’autore (Premio Tenco).

In questo anno così speciale molti gli appuntamenti, spettacoli, mostre, presentazioni e tavole rotonde in alcuni dei luoghi più belli della città dal pomeriggio a notte fonda: la sede del Club Tenco (ex stazione), l’ex chiesa Santa Brigida e il Teatro Ariston.

TEMA E PROGRAMMA – «Un Premio Tenco che riflette sui suoi “primi” 50 anni di vita. Una celebrazione, si penserà. Una celebrazione con tanto di festeggiamenti per i successi raccolti. In parte è così, ma solo in parte – commenta il Presidente Sergio Staino -. E’ soprattutto una lettura non facile su quanto e su come sia cambiata l’idea stessa della canzone d’autore e in quante sfaccettature si sia moltiplicata». (*l’intervento completo è in cartella stampa).

“Il cinquantesimo anno del Club Tenco è un anno speciale che non sarà solo il vedere da uno specchietto retrovisore – promette il Direttore Artistico Sergio Secondiano Sacchi – ma un guardare anche al futuro. Si è trattato di toccare nel programma quei “passaggi di testimone”, quelle tappe fondamentali che hanno caratterizzato la storia del Club come il passaggio di Piero Ciampi al Tenco e la proiezione del film Bella Ciao: non dimentichiamoci di Rambaldi che è stato un partigiano. Ma anche il rapporto stretto tra Amilcare e Barcellona. Anche i Premi Tenco di quest’anno sono stati assegnati proprio a personaggi che hanno segnato la vita del Tenco e che in qualche modo ne hanno toccato l’anima”.

Ad anticipare la Rassegna, mercoledì 19 ottobre, sarà una giornata dedicata al Club con un focus sul suo eccezionale fondatore Amilcare Rambaldi che parte già dalla mattina con una masterclass con Morgan, dal titolo “Le canzoni su cui è nato il Club Tenco”, quindi la proiezione pomeridiana del film “Bella Ciao” con Emanuele Felice, per concludersi con una serata musicale dal titolo “Casa Rambaldi” con molti artisti italiani e catalani in quell’interscambio culturale di cui Rambaldi è sempre stato promotore. Parteciperanno tra gli altri Morgan, Joan Isaac, Max Manfredi, Roger Mas e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Gli artisti italiani canteranno in catalano e viceversa.

Oltre agli appuntamenti pomeridiani annunciati di seguito, durante le tre serate (20, 21 e 22 ottobre), sul palco dell’Ariston si avvicenderanno i dieci Premi Tenco 2022. In questa edizione, tra i premiati: Alice, Claudio Baglioni, Gualtiero Bertelli, Angelo Branduardi, Fabio Concato e Giorgio Conte per gli artisti italiani mentre i Premi Tenco internazionali sono andati al cantautore e attore francese Bénabar, al rocker americano Michael McDermott e al rocker russo Jurij Ševčuk. All’autore Giancarlo Governi il riconoscimento come operatore culturale.

Non mancheranno le performance dei vincitori delle Targhe Tenco 2022: Marracash (Miglior album dell’anno con “Noi, loro, gli altri”), Ditonellapiaga (Miglior Opera prima per “Camouflage”), Simona Molinari (Miglior Interprete per “Petali”), gli ‘A67 (Miglior Album in dialetto per “Jastemma”) e sarà presente il produttore Ferdinando Arnò (Miglior album a progetto per “The Gathering”) che ritirerà la targa. Sul palco salirà anche Madame, vincitrice lo scorso anno della doppia Targa Tenco 2021 (Opera prima e Miglior Canzone), impossibilitata a esserci in quell’occasione. Non riuscirà, invece, ad essere presente Elisa, che si è aggiudicata assieme a Davide Petrella la targa Miglior Canzone con “O forse sei tu”, perché impegnata nel suo tour europeo.

A condurre le tre serate saranno lo storico presentatore Antonio Silva e Morgan.

Come da tradizione sul palco dell’Ariston saliranno emergenti selezionati tra i partecipanti del Tenco Ascolta (la serie di live organizzati dal Club Tenco in giro per l’Italia, durante i quali vengono invitati ad esibirsi i cantautori ritenuti più interessanti tra gli emergenti o già presenti sulla scena italiana): quest’anno le Djelem Do Mar.

Si esibiranno inoltre Erica Mou, Pino Marino e Olden.

Tra gli appuntamenti pomeridiani all’ex chiesa Santa Brigida, in collaborazione con Pigna Mon Amour, ci saranno Alessia Arena & Chiara Riondino protagoniste di “Piero è passato di qui (le canzoni di Piero Ciampi)” accompagnate da Franco Fabbrini, Valerio Perla, Diego Perugini, Luca Ravagni e il quartetto d’archidell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, uno spettacolo intero di Gualtiero Bertelli e uno di Eileene Rose sui Premi Tenco nordamericani. Non mancheranno gli appuntamenti pomeridiani nella sede del Club il giovedì e il sabato.

Nel programma anche una tavola rotonda dal titolo “Un’idea di cinquant’anni fa” condotta dal giornalista Fausto Pellegrini con Gino Castaldo, Dori Ghezzi, Giancarlo Governi, nonché Sergio Secondiano Sacchi, Stefano Senardi e Antonio Silva del direttivo del Club. La parte musicale sarà affidata a Joan Isaac che sarà accompagnato da Daniele Caldarini.

Da sempre il Club Tenco si occupa di musica e immagini e quest’anno lo farà anche con la straordinaria mostra “Arte a 33 giri” di Vincenzo Sanfo dedicata alle cover art di tutto il mondo realizzate esclusivamente dai pittori: da Matisse, Mirò, Basquiat, Dubuffet e Beuys e molti altri. Si potranno vedere, tra le 150 esposte, anche molte opere (non solo quindi quelle più conosciute) create da Andy Warhol.

La Rassegna della Canzone d’autore (Premio Tenco) è l’occasione in cui vengono consegnati sia i Premi Tenco (alla carriera) che le Targhe Tenco (scelte da una giuria composta da oltre 200 tra giornalisti ed esperti musicali) e alla quale vengono invitati i nomi più interessanti della canzone d’autore nazionali ed internazionali.

Nel corso degli anni la Rassegna ha acquisito sempre più prestigio per le proposte e contenuti culturali e per la qualità dei nomi presenti con esibizioni esclusive e jam session assolutamente inedite. La rassegna è anche un’occasione di incontro e di amicizia fra artisti e operatori della musica per confrontarsi, discutere e stringere piacevoli rapporti umani durante tre giorni e tre notti di attività a tempo pieno.

Sono stati protagonisti, tra gli altri, alla Rassegna della canzone d’autore (Premio Tenco): Fabrizio De André, Giorgio Gaber, Paolo Conte, Gino Paoli, Lucio Dalla, Roberto Vecchioni, Franco Battiato, Ivan Graziani, Roberto Benigni, Renato Carosone, Pierangelo Bertoli, Pino Daniele, Jovanotti. E ancora: da Joni Mitchell a Tom Waits, da Antonio Carlos Jobim a Lluis Llach, da Patti Smith a Caetano Veloso, a Nick Cave, grandi artisti stranieri hanno reso il palcoscenico della Rassegna, nel corso di dei quarantacinque anni, una fra le più prestigiose ribalte internazionali.

Ecco il programma in dettaglio.

MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE.

Ore 11 al Teatro Ariston: “Le canzoni su cui è nato il club Tenco”. Masterclass con Morgan.

Ore 15:30, Sede ex Stazione: Proiezione del film “Bella Ciao” con Emanuele Felice.

Ore 19, Teatro Casinò di Sanremo: “Casa Rambaldi” con Joan Isaac, Max Manfredi, Roger Mas, Morgan, Rusó Sala, Wayne Scott. Suonano Guido Baldoni, Daniele Caldarini, Lorenzo Colace, Michele Staino e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

GIOVEDI’ 20 OTTOBRE

Ore 12, Sede ex Stazione: Conferenze Stampa con gli artisti

Ore 15:30, Sede ex Stazione: “Gualtiero Bertelli e Lucio Quarantotto – Venezia che muore” con Alessio Lega, Gualtiero Bertelli, Francesco Sartori e Piercarlo D’Amato. A seguire Giancarlo Governi in “Piero Ciampi in TV”.

Ore 18, ex Chiesa Santa Brigida: Alessia Arena & Chiara Riondino si esibiranno in “Piero è passato di qui (le canzoni di Piero Ciampi)” accompagnate da Franco Fabbrini, Valerio Perla, Diego Perugini, Luca Ravagni e quartetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Alle ore 21 al Teatro Ariston si esibiranno i vincitori delle Targhe Tenco 2022: ‘A67, DITONELLAPIAGA, MADAME (TARGA TENCO 2021), MARRACASH, SIMONA MOLINARI e il Premio Tenco GUALTIERO BERTELLI. Per la Targa Album a progetto, che non prevede esibizione e che va al produttore, ritirerà il riconoscimento FERDINANDO ARNÒ.

VENERDÌ 21 OTTOBRE

Ore 12, Sede ex Stazione: Conferenze Stampa con gli artisti

Ore 15:30, Teatro Casinò di Sanremo: “Un’idea di cinquant’anni fa”, Tavola rotonda condotta da Fausto Pellegrini con Gino Castaldo, Dori Ghezzi, Giancarlo Governi, Sergio Secondiano Sacchi, Stefano Senardi, Antonio Silva. Canta Joan Isaac che sarà accompagnato da Daniele Caldarini.

Ore 18, ex Chiesa Santa Brigida: “Nina e altre storie – concerto di Gualtiero Bertelli” accompagnato da Simone Nogarin e Domenico Santaniello.

Ore 21 al Teatro Ariston: ALICE, GIORGIO CONTE, PINO MARINO, MICHAEL MCDERMOTT, OLDEN, EILEEN ROSE SABATO 22 OTTOBRE

Ore 12 presso la sede del Club all’ex Stazione: Conferenze Stampa con gli artisti

Ore 15:30 presso la sede del Club all’ex Stazione: Presentazione del libro “Cinquanta” di Renzo Chiesa. A seguire la presentazione del libro-mostra “Arte a 33 giri” di Vincenzo Sanfo. Con proiezioni.

Ore 18 all’ex Chiesa Santa Brigida: “Eileen Rose – I Premi Tenco nordamericani” in cui la cantautrice americana interpreterà i brani dei Premi Tenco americani del passato accompagnata da Rich Gilbert e Riccardo Maccabruni.

Ore 21 al Teatro Ariston: CLAUDIO BAGLIONI, BÉNABAR, FABIO CONCATO, DJELEM DO MAR, ERICA MOU, JURIJ ŠEVČUK.