300 tablet per gli studenti UniGe

In previsione del I° semestre del prossimo anno accademico, e per offrire un aiuto concreto già in questi mesi della sessione estiva degli esami

l’Università di Genova ha in programma diverse iniziative di sostegno agli studenti, in particolare a coloro che sono stati maggiormente colpiti dalla crisi economica generata dall’emergenza Covid-19.

Una delle prime misure di supporto messe in atto consiste nell’acquisizione di 300 tablet che saranno concessi in comodato d’uso, per un tempo massimo di 6 mesi, agli studenti che li richiederanno, sulla base di una procedura selettiva basata sul possesso di determinati requisiti di reddito e familiari.

Gli studenti che si trovano in difficoltà per quel che riguarda le attrezzature informatiche a propria disposizione e sono interessati a usufruire di questa opportunità possono compilare il modulo online (https://modulionline.unige.it/portatilestudenti) entro e non oltre il 5 luglio 2020. I tablet saranno resi disponibili entro il 13 luglio 2020.

