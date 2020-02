22 febbraio, Pentolaccia di Carnevale alla Lanterna

Il complesso monumentale della Lanterna di Genova, parte del Mu.MA

Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni insieme a Galata Museo del Mare, Commenda di Prè e Museo Navale di Pegli, è animato da un ricco programma di eventi, organizzati per la sua massima valorizzazione da Associazione Amici della Lanterna e PHAROS light for heritage.

Tra i prossimi appuntamenti:

PENTOLACCIA DI CARNEVALE > sabato 22 febbraio ore 15.00

Seguendo le tracce delle maschere della Commedia dell’Arte, adulti e bambini scopriranno, lungo il percorso della passeggiata che porta alla Lanterna, tante storie e curiosità sulla tradizione del Carnevale (le sue remote origini, il significato del Martedì Grasso, come si festeggia nel mondo) per giungere, infine, ai piedi del Faro dove, come da tradizione, i bambini, in maschera, potranno divertirsi con la pentolaccia. Al termine,

• Appuntamento ore 15.00 presso la scala mobile all’interno del Terminal Traghetti

• Quota di partecipazione: bambini fino ai 5 anni € 6; bambini dai 6 anni e adulti € 10

• Evento a cura di Un posto verde e blu

Con l’occasione, ricordiamo che la LANTERNA è ora visitabile 6 giorni su 7

NUOVI ORARI APERTURA

▪ DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ dalle ore 10 alle 17 (ultimo ingresso 16.30)

▪Pentolaccia di Carnevale alla Lanterna

sabato 22 febbraio 2020

Il complesso monumentale della Lanterna di Genova, parte del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni insieme a Galata Museo del Mare, Commenda di Prè e Museo Navale di Pegli, è animato da un ricco programma di eventi, organizzati per la sua massima valorizzazione da Associazione Amici della Lanterna e PHAROS light for heritage.

Tra i prossimi appuntamenti:

PENTOLACCIA DI CARNEVALE

> sabato 22 febbraio ore 15.00

Seguendo le tracce delle maschere della Commedia dell’Arte, adulti e bambini scopriranno, lungo il percorso della passeggiata che porta alla Lanterna, tante storie e curiosità sulla tradizione del Carnevale (le sue remote origini, il significato del Martedì Grasso, come si festeggia nel mondo) per giungere, infine, ai piedi del Faro dove, come da tradizione, i bambini, in maschera, potranno divertirsi con la pentolaccia. Al termine, le famiglie potranno salire sulla prima terrazza panoramica della Lanterna.

Come partecipare all’iniziativa

• POSTI LIMITATI, SU PRENOTAZIONE

In caso di disdetta chiediamo gentilmente di inviare tempestiva comunicazione

Con l’occasione, ricordiamo che la LANTERNA è ora visitabile 6 giorni su 7

NUOVI ORARI APERTURA

▪ DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ dalle ore 10 alle 17 (ultimo ingresso 16.30)

▪ SABATO, DOMENICA E FESTIVI dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30)1