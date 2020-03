2020: Fuga da Milano. Provenienti da zone quarantena fermati in porto e respinti

Gli agenti della Polizia di frontiera di Genova ieri sera hanno fermato e respinto un gruppo di persone provenienti dalle “zone rosse” del Nord Italia che volevano imbarcarsi su un traghetto della Tirrenia diretto in Sardegna.

Già da ieri, infatti, sono stati aumentati i controlli ai caselli autostradali, all’aeroporto e in porto a Genova per evitare fughe dalle zone in quarantena per l’emergenza coronavirus, a seguito dell’invio delle circolari dal ministero dell’Interno e dal capo della Polizia.

I viaggiatori sono stati fermati ai varchi portuali.

Gli agenti hanno chiesto da dove venissero e una volta appreso che arrivavano dalle zone rosse hanno chiesto se si stessero spostando per motivi di lavoro, salute o altri gravi motivi. Alla risposta negativa sono stati invitati a tornare da dove arrivavano.