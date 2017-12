Toro-Genoa, pagelle LN: bene Pandev e Perin

Pari prezioso per il Genoa in casa del Torino di Mihajlovic. Sfida in cui Pandev e Perin hanno svettato mentre un pò in ombra Veloso e Rosi.

Ecco le pagelle di LN:

PERIN: 7 Il punto portato a casa è merito suo





IZZO: 6,5 Puntuale in ogni occasione

SPOLLI: 6,5 Limita Niang con fisico e determinazione

ZUKANOVIC: 6 Non sbaglia anche lui quasi nulla

LAXALT: 6 Bada più a difendere che ad offendere

VELOSO: 5,5 Intermittente

BERTOLACCI: 6,5 Sempre nel vivo in impostazione e negli inserimenti

RIGONI: 6 Solita garra per il biondo mediano

ROSI: 5,5 Non riesce a trovare la posizione giusta

TAARABT: 6 Ci prova ma spesso è lasciato solo

PANDEV: 6,5 Le occasioni più pericolose nascono da lui

LAPADULA: 6

BIRASCHI: 6

ROSSI: sv

BALLARDINI: 6 Ennesima prova concreta dei suoi.

