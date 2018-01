Statistiche Genoa, seconda miglior difesa in trasferta

Battere il ferro finché è caldo. Sabato si affrontano al Ferraris due delle squadre che hanno raccolto più punti nel ciclo di partite più recenti. Se nelle ultime sette il Sassuolo di mister Iachini infatti ne ha aggiunti tredici alla propria classifica, il Genoa del tecnico Ballardini si è fermato solo un gradino sotto. A quota dodici. Quarto e quinto migliore team in questo arco di tempo. Nel campo delle statistiche, a fronte di un rendimento in zona gol perfettibile, spicca in casa rossoblù il dato riferito alle reti incassate in trasferta. Sono soltanto 5 i gol presi lontano da Marassi nelle dieci gare esterne a conclusione del girone di andata. Solo la Roma del coach Di Francesco, sotto questa voce, è riuscita a fare meglio nel mettere la sordina agli avversari. Sono appena quattro le reti incassate dai giallorossi, sebbene in otto incontri giocati: due in meno del Grifone. La porta di Perin nelle ultime quattro trasferte tra l’altro è rimasta intonsa, per via del rendimento mostruoso del portiere della Nazionale e del lavoro in fase di non possesso di tutta la compagnia.