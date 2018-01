Spaccio di droga nei vicoli: nuove leve, ma sempre loro. Arrestato senegalese incensurato

Dopo il maxi blitz a Pré che aveva portato a numerosi arresti di senegalesi e altri africani (v. articoli precedenti) ora la cosiddetta “mafia senegalese” che controlla lo spaccio di droga nei vicoli arruola nuove leve.

Ieri nel Centro storico un senegalese, dopo aver ceduto alcuni grammi di cocaina ad un 30enne genovese, allo scopo di sottrarsi al controllo da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Genova Centro, opponeva attiva resistenza.

Bloccato definitivamente dai militari, l’africano di 25 anni, senza fissa dimora, incensurato, è stato perquisito e trovato in possesso di 50 euro circa provento dell’illecita attività.





Il denaro e la droga sono stati sequestrati.

Lo straniero è stato arrestato per “spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale” poiché uno dei militari della pattuglia è stato aggredito e ha riportato delle lesioni (per fortuna non gravi).

Il cliente genovese è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.