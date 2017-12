Samp-SPAL, formazione: torna Linetty, out Zapata

Impegno insidioso per la Samp che ospita oggi al Ferraris la SPAL.

C’è Karol Linetty, non Duván Zapata. Il colombiano sta completando il programma di recupero agonistico post-infortunio muscolare ed anche stamane ha svolto un intenso lavoro personalizzato; ma domani, sabato, non sarà della partita. Questo il responso della rifinitura sul campo 2 (quello principale) del “Mugnaini” di Bogliasco, che avvicina la Sampdoria all’ultimo ostacolo del 2017: la SPAL di Leonardo Semplici. Nel tardo pomeriggio, Marco Giampaolo ha diramato la lista di convocati composta da 23 calciatori in vista della sfida contro i biancoazzurri. Questo l’elenco completo.

Portieri: Puggioni, Tozzo, Viviano.





Difensori: Andersen, Bereszynski, Ferrari, Murru, Regini, Sala, Silvestre, Strinic.

Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Capezzi, Djuricic, Linetty, Praet, Ramírez, Torreira, Verre.

Attaccanti: Caprari, Kownacki, Quagliarella.