Rapina in farmacia a Dinegro: 20enne genovese acchiappato a Principe

Rapina stamane alla farmacia Giusto in via Bruno Buozzi a Dinegro.

Secondo quanto riferito, un 20enne genovese, già conosciuto per pregiudizi di polizia, intorno alle 8,30 è entrato come un normale cliente chiedendo una medicina. Uno dei due farmacisti sarebbe andato a prendere la confezione richiesta, lasciando soli il giovane e la collega.

A quel punto, il malvivente avrebbe tentato di passare dietro al bancone per rubare uno smartphone. La farmacista sarebbe intervenuta, ma il 20enne l’avrebbe afferrata per la gola. Il collega sarebbe tornato indietro per difenderla e il rapinatore sarebbe scappato.





Una volta chiamata la polizia, tempestivamente intervenuta con una volante, i farmacisti hanno fornito la descrizione del giovane genovese che così è stato acchiappato poco distante, nei pressi della stazione Principe.