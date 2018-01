Juve-Genoa, formazione: Rossi tenuto a riposo

Il Monday night europeo più importante di questo weekend sui campi e in tv è certamente Juventus-Genoa. Per la partita di domani sera alle ore 20,45 saranno collegati oltre 70 paesi e, tra questi, 21 la irradieranno “live”. Un po’ in tutta Europa, in Nord America e in Giappone. La concorrenza alla partita di Torino è affidata alla Premier League con Swansea-Liverpool e alla Liga spagnola, che proporrà Eibar-Malaga. Entrambe le partite inizieranno alle ore 21.

Ecco l’elenco dei calciatori convocati per la partita di domani sera a Torino:

PORTIERI: 1 Perin, 23 Lamanna, 38 Zima





DIFENSORI: 14 Biraschi, 3 Gentiletti, 5 Izzo, 33 Landre, 13 Rossettini, 2 Spolli

CENTROCAMPISTI: 8 Bertolacci, 21 Brlek, 4 Cofie, 93 Laxalt, 22 Lazovic, 40 Omeonga, 30 Rigoni, 20 Rosi, 44 Veloso

ATTACCANTI: 16 Galabinov, 10 Lapadula, 19 Pandev, 64 Pellegri, 11 Taarabt

Ervin Zukanovic è squalificato e domani mattina si allenerà a Pegli assieme a Pedro Pereira; in diffida Rossettini, Taarabt e Veloso.