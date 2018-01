Incidenti notte Capodanno in A12 tra Recco, Rapallo e Chiavari: traffico bloccato

Poco dopo l’una di oggi è stato registrato un incidente sull’A12 tra Recco e Rapallo in direzione Livorno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Stradale e i volontari de 118.

Un camion ha anche perso il carico e i tecnici di Autostrade hanno ripulito le carreggiate fino alle ore 1,40 circa.

Pochi minuti dopo si è verificato un altro intoppo, sempre sull’A12, ma stavolta in galleria tra Recco e Nervi in direzione Genova, dove un’auto si è fermata in galleria.





Alle ore 1,50 è stato segnalato un altro veicolo fermo per incidente in galleria tra Rapallo e Chiavari, in direzione Livorno.

Alle 3,20 il CCISS ha comunicato che il traffico risultava ancora bloccato causa incidente tra 2 vetture nel tratto compreso tra Rapallo (Km. 28,4) e Chiavari (Km. 38,3) in direzione Livorno.