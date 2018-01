Genoa, Perin: con il Toro un punto fondamentale

Ottimo punto quello conquistato allo stadio Grande Torino per un Genoa solido e concreto che si avvicina a piccoli passi verso quella quota salvezza tanto desiderata e che sembrava distante anni luce prima dell’arrivo di Davide Ballardini.

Grande protagonista dell’ultima sfida del 2017 Mattia Perin che con tre interventi prodigiosi, due su Niang e uno su Berenguer, ha salvato porta, imbattibilità, e punto da portare a Genova.

La gioia il portiere di Latina l’ha manifestata sul suo profilo Instagram: “Punti come quelli ottenuti soffrendo a Torino sono fondamentali per il nostro futuro, ma vogliamo fare di più per toglierci soddisfazioni e fare ancora più felici i tifosi”.





Tifosi che, dopo un inizio di stagione complicato, sono già contenti cosi.

