Cani avvelenati a Valletta Cambiaso: la gente vuole le telecamere

Due cani sono rimasti avvelenati a Valletta Cambiaso in Albaro. L’episodio è avvenuto l’altro ieri. Per fortuna sono stati salvati in tempo da un veterinario. Le polpette sono state rimosse da un addetto, che ha controllato l’area dei giardini pubblici “Carlo Alberto Dalla Chiesa”.

Ora i residenti e amanti degli animali, dopo avere lanciato l’allarme sui social network, chiedono l’installazione di telecamere nelle zone del levante cittadino.

Infatti, secondo quanto circola sul web, in questi giorni sono stati trovati dei bocconi di pandoro pieni di chiodi nei pressi di piazza Leonardo da Vinci.





Ecco i numeri di Amiu da contattare in caso di ritrovamento di bocconi avvelenati: 0108980800 – 010558113.

