Brucia il tetto di una casa a Pieve Ligure

In fiamme il tetto di una casa. L’incendio è avvenuto intorno alle 18,30 di ieri in via Milite Ignoto a Pieve Ligure (poco sopra la sede del Comune). L’allarme è stato lanciato dagli abitanti con varie telefonate ai vigili del fuoco. Sul posto sono tempestivamente intervenute tre squadre.

I pompieri con un’autoscala sono saliti sul tetto in fiamme e hanno così cominciato le operazioni di spegnimento con gli idranti. L’incendio è stato spento in poco tempo.

I danni al tetto sono gravi, ma per fortuna non si registrano feriti, né intossicati dal fumo. Tutti gli inquilini dello stabile si sono messi in salvo scendendo in strada appena hanno visto le fiamme avvolgere il tetto.





Sul luogo dell’accaduto sono intervenuto anche i carabinieri della Stazione di Pieve Ligure.

Non è escluso che l’incendio possa essere provocato dalla canna fumaria alterata. Le indagini di carabinieri e vigili del fuoco devono anche stabilire se il rogo abbia provocato delle lesioni strutturali all’edificio. ABov