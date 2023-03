Zibba incontra gli studenti del liceo Cassini di Sanremo. Domani nuovo appuntamento del Club Tenco per il laboratorio sulla canzone d’autore.

Zibba incontra gli studenti lunedì 27 marzo.

Nuovo incontro-laboratorio previsto per lunedì 27 marzo nella sede del Club Tenco dove il cantautore Zibba incontrerà (alle ore 11) alcune classi del liceo Cassini di Sanremo tra cui gli studenti del nuovo indirizzo musicale.

I “segreti della stesura di una canzone” è il tema dell’appuntamento con il popolare cantautore.

Prosegue così l’impegno del Club di portare la canzone d’autore nelle scuole con l’obiettivo e la speranza che diventi a tutti gli effetti una materia scolastica.

Stefano Senardi del direttivo del Club Tenco, ha detto:

“Questa è una delle tante attività del club rispetto alla scuola.

Siamo sempre più convinti che la canzone d’autore debba diventare materia di studio nelle medie inferiori e superiori.

A questo proposito abbiamo organizzato alcune master class al teatro Ariston di Sanremo e in giro per l’Italia su Fabrizio De André, Giorgio Gaber e quest’anno per il 50º anniversario Morgan ha tenuto una master class di fronte a 1800 studenti attenti raccontato la storia della canzone d’autore soprattutto quella della scuola genovese”.

Tanti saranno gli eventi in questa direzione in programma per il 2023.

Zibba – breve bio.

Cantautore, arriva al grande pubblico grazie ai Premi della Critica al Festival di Sanremo 2014 con la canzone Senza di te. Vince alcuni tra i premi più prestigiosi della musica Italiana come la Targa Tenco per il miglior album (Come il suono dei passi sulla neve, 2012), il Premio Bindi e l’Artista che non C’era nel 2011, gli On Stage Awards 2015 e molti altri riconoscimenti del mondo indipendente e cantautorale. Come autore firma canzoni per Eugenio Finardi, Cristiano De Andrè, Patty Pravo, Michele Bravi, Emma, Zero Assoluto, Max Pezzali, Moreno, Marco Masini, Raige, Elodie, e collabora con artisti come Jack Savoretti, Jovanotti, Tiziano Ferro, Wrong On You, Annalisa, Bluebeaters, Fiorella Mannoia, Alex Britti, Negramaro, Bunna, Roy Paci, Nicolò Fabi, Tiromancino, Mirko Casadei e molti altri. Autore di una raccolta di dialoghi dal titolo Me l’ha detto Frank Zappa, divenuta poi spettacolo teatrale con la regia di Sergio Sgrilli, è anche attore nella prima stagione dello spettacolo teatrale All’ombra dell’ultimo sole. Producer e produttore artistico, collabora con diverse etichette del mondo indipendente. Dal 2017 è direttore artistico del Premio Bindi. Pubblica biografie di artisti dello spettacolo per le maggiori case editrici.