Wall of Dolls torna in piazza per le donne e lo fa con un forte messaggio di relienza sabato 5 marzo a Genova.

Sabato 5 marzo

Piazza de Ferrari h 16:30

Palazzo della Meridiana h 20:00

Wall of Dolls per le donne da piazza de Ferrari a Palazzo della Meridiana

SPECIAL GUESTS

Le fondatrici JO SQUILLO, FRANCESCA CAROLLO e GIUSY VERSACE

Il comico genovese ENZO PACI

L’ex Miss Italia e attrice NADIA BENGALA

L’influencer e attrice FRANCESCA COLOMBO

Sabato 5 marzo alle 16:30, in occasione della festa internazionale della Donna, Genova avrà l’onore di aprire, in Piazza de Ferrari, la manifestazione “Rumore del Silenzio Wall of Dolls 2° edizione”.

Farà tappa in diverse città italiane con l’intento di portare alla popolazione, attraverso l’arte, un forte messaggio sociale di resilienza, per ricordare che le risorse sono dentro di noi.

Wall of Dolls da anni è attiva sul territorio in aiuto delle donne vittime di ogni tipo di violenza, che sia essa fisica o psicologica.

Dopo l’inaugurazione della nuova sede Wall of Dolls di Boccadasse in via Aurora 8r, l’evento riempirà Piazza de Ferrari dalle 16:30, per raggiungere anche questa volta gli animi della popolazione.

Cosa succederà?

Un flash mob iniziale coordinato da Cindy Giuffrida focalizzerà l’attenzione sul muro delle bambole, diventato ormai simbolo cittadino per manifestare la propria lotta contro la violenza.

Via ufficiale con gli organizzatori, le fondatrici (Jo Squillo, Francesca Carollo e Giusy Versace) e le autorità, e a seguire il palco, con la presentazione di Fabiana Parlato,

sarà suddiviso tra cantanti (SoloAlex, Ranzy, Elsa Cerchi, Gianni Rotella),

artisti (Manuela Carnini che realizzerà un’opera live, Emilia Calderone e George Lagarde con la sua modella che doneranno un’opera al muro, Rosalba Colosimo che reciterà una poesia),

Barbara Pedullà con i suoi studenti della scuola Odero che hanno aderito al contest fotografico,

Sara Piazze di Confesercenti CNA con il progetto Faber Woman, autrici che presenteranno il loro libro (Elena Conforti introdotta dal giornalista Claudio Gambaro, Simona Volpe).

Tutti faranno da background ad un pomeriggio di testimonianze e di mobilitazione della collettività anche e soprattutto attraverso i racconti di vita di Houda Ameur e Rita Repetto.

L’evento si sposterà poi in serata al Palazzo della Meridiana

Dalle ore 20 e in collaborazione con Nicoletta Viziano, sarà possibile visitare il primo Vernissage Wall of Dolls delle 10 foto finaliste del contest fotografico “Rumore del silenzio 2° edizione”.

Durante la serata, dopo un cocktail di benvenuto tra le mura dello splendido Palazzo Storico genovese, l’evento proseguirà con la premiazione del contest e l’esibizione di Francesca Colombo nel monologo di Paola Cortellesi “Stop al femminicidio”.

A rendere tutto ancora più femminile, una sfilata di abiti di Francomina e accessori di Fiori gioielleria.

L’ex Miss Italia e attrice Nadia Bengala aprirà la passerella solidale sulla quale passeggeranno modelle professioniste e ragazze comuni insieme.

La bellezza come segno tangibile che uscire dalla violenza di genere si può.

Non mancheranno inoltre comicità e risate con Enzo Paci, da anni prezioso amico di Wall of Dolls.

A chiudere, nella splendida Sala ricevimento del Palazzo della Meridiana, gli ospiti potranno gustare, sulle note della cantante lirica Emanuela Scirea e accompagnati dal DJ Set di T-Rave e Ekaterina, un delizioso cocktail solidale.

Le arti e la cultura come mezzo per raggiungere gli animi di tutti e soprattutto quelli dei giovani, per informare ed educare le coscienze umane ad una dottrina di non violenza.

Di seguito lo spot dell’evento:

Wall of Dolls Liguria si avvale della preziosa collaborazione e dell’impegno di numerose volontarie:

la Coordinatrice Barbara Bavastro, la vice coordinatrice l’Avvocato Gabriella De Filippis, vice coordinatrice l’Avvocato Cristina Zunino, la psicologa Chiara Urci,

la commercialista Monica Pisotti, l’architetto Elisabetta Giaggiolo, Simona Volpe (Rapporti con le scuole), Anna Ion Scotta e Federica Messina (Sportello ascolto), Giorgia Bodini e Simona Galluzzo (Direttivo del gruppo).

Wall of Dolls Liguria è attiva sul territorio con uno sportello di ascolto

Tel. 375 6700767

Dott.ssa Barbara Bavastro, coordinatrice: barbara_bavastro@yahoo.it / 3455402885.

Avv. Gabriella de Filippis, Vicecoordinatrice: avv@gabrielladefilippis.it / 3384144780

Avv. Cristina Zunino: zunino@zuninopicco.com / 3474355072

Di seguito l’intervista di Bruno Santoro alla coordinatrice di Wall of Dolls Liguria Barbara Bavastro: