New Racing for Genova dal Canavese ai Laghi

Luca Fredducci al debutto con la Skoda, Davide Melioli si tuffa nella Zona 2

Primi impegni stagionali per la New Racing for Genova. Dopo la grande partecipazione alla Ronde della Val Merula, il sodalizio diretto da Raffaele Caliro ha preso parte, lo scorso fine settimana, alla Ronde del Canavese con l’equipaggio formato dai fratelli torinesi Adelmo e Mauro Tessa che, con la loro Peugeot 106 Kit, hanno chiuso la gara al secondo posto di classe A6 ed al trentatreesimo nella graduatoria assoluta.

Sabato e domenica prossimi, invece, nuovo impegno per la New Racing for Genova, che sarà al via, a Varese, del 30° Rally dei Laghi con due equipaggi: i coniugi locali Luca Fredducci e Clarissa De Rosa (Skoda Fabia) ed i genovesi Davide Melioli – Stefano Tiraboschi (Peugeot 106).

Prima “volta” in gara con una vettura R5 per Luca Fredducci e Clarissa De Rosa che, reduci dalla formativa esperienza nell’IRC (International Rally Cup) 2021, affrontano la “gara di casa” con l’obbiettivo di fare bene e, conoscenza della vettura – provata solo in pista al fine di conseguire l’abilitazione – permettendo, chiudere l’impegno con una prestazione soddisfacente, che sia di buon auspicio per i loro futuri impegni stagionali. Luca Fredducci sarà al via con la stessa Skoda Fabia con cui il compagno di scuderia Andrea Gonella ha conseguito un ottimo terzo posto assoluto alla recente Ronde della Val Merula.

La gara lombarda vedrà il debutto stagionale di Davide Melioli che, in coppia con Stefano Tiraboschi, in questo 2022 si cimenterà in tutte le gare valide per la Coppa di Zona 2 (Liguria e Lombardia) con la sua piccola 106 1600 di classe N2 con cui ha dimostrato tutte le sue qualità di pilota veloce. Il Rally dei Laghi sarà già una prima valida occasione di confronto con gli avversari lombardi.

