Volotea Napoli-Torino: atterraggio di emergenza a Genova. Nessun ferito

Oggi pomeriggio l’atterraggio di emergenza al Cristoforo Colombo di Genova per il volo Napoli-Torino di Volotea “ha comportato una discesa rapida che non ha reso necessario l’utilizzo delle maschere ad ossigeno”.

Lo hanno reso noto stasera i responsabili di della compagnia aerea.

Tutti i passeggeri sono stati sbarcati normalmente all’aeroporto di Genova e hanno ricevuto assistenza e informazioni. Non risultano feriti.

Ai passeggeri, che sono partiti alle 20 per Torino con un bus, sono stati distribuiti cibo e bevande.

L’atterraggio di emergenza è stato deciso dal comandante a causa di una depressurizzazione in cabina.

“All’aeroporto di Genova – hanno aggiunto i responsabili di Volotea – è in corso un accurato controllo tecnico dell’aeromobile. L’ispezione sta prendendo in considerazione non solo l’area oggetto del possibile problema, ma anche i diversi punti di sicurezza, certificandone le perfette condizioni. Tutto ciò è necessario per mantenere sempre al massimo livelli di sicurezza di Volotea”.