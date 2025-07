L’altro Garibaldi, l’uomo oltre il mito. Conferenza a Finale Ligure

“L’altro Garibaldi. L’uomo oltre il mito” è il titolo della conferenza in programma venerdì 25 luglio alle ore 21 nella Sala Gallesio in via Pertica 24 a Finale Ligure.

Durante la serata verranno approfonditi diversi aspetti della storia garibaldina, esplorando alcune pagine note e meno note della vita dell’eroe dei due mondi, dell’impresa garibaldina e dell’epopea risorgimentale.

Interverranno Massimo Carpegna, compositore, giornalista e storico della musica, e Michele D’Andrea, divulgatore storico e già consigliere di gestione del Museo nazionale del Risorgimento di Torino.

Sarà presente tra i relatori Francesco Garibaldi Hibbert, presidente dell’associazione nazionale Giuseppe Garibaldi ODV e pronipote dell’eroe dei due mondi.

L’incontro è stato promosso dalla delegazione di Savona dell’Istituto nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon e gode del patrocinio dell’assessorato a Turismo e Eventi della Città di Finale Ligure.

L’Istituto nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon (INGORTP) nasce nel 1878 alla morte del primo Sovrano d’Italia, quando i veterani delle guerre d’indipendenza decisero di prestare una Guardia d’onore alle spoglie del Padre della Patria, per poi estendersi nel tempo a tutte le spoglie dei sovrani italiani.

Si tratta di un’associazione combattentistica, la più antica associazione combattentistica esistente in Italia, sottoposta al controllo del Ministero della Difesa e che porta avanti ancora oggi i valori del Risorgimento che hanno fatto l’Unità d’Italia.