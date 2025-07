Basket, Landini 80enne coi Summer Hoops

Lerici – La Gino Landini Lerici festeggia giovedì 17/7 i propri 80 anni alla Rotonda Vassallo lericina, ove l’evento inizierà alle ore 21, ma già alle 19.30 partirà la registrazione dei partecipanti: saranno organizzati incontri, 3 contro 3, più gare di tiro libero; protagonisti alcuni ex atleti biancorossi…e più in generale ex giocatori e famiglie, amici e sostenitori nonché semplici appassionati sono invitati a godere di un momento di festa aperto a tutti.

Durante la serata interverranno alcune delle figure più simboliche della società che hanno fondato e guidato la Landini nel corso di tanti anni. Non mancheranno di sicuro aneddoti e testimonianze degli otto decenni di dedizione e risultati di cui la Serie B delle squadre sia maschile che femminile sono solo gli ultimi.

Non solo, ma da venerdì 18 a domenica 20 sempre alla Rotonda va in scena infatti la 6.a edizione del torneo open “Air Summer Hoops” (“cerchi aerei estivi” in inglese). Ivi 16 le squadre che si sfideranno composte da atleti locali msiti a professionisti. Dopo il successo dell’anno scorso, pure questa volta oltre al campo regolamentare ci saranno la tribuna da 150 posti, “street food” e deejay-set. Le gare si svolgeranno nei tre pomeriggi dalle 16 a mezzanotte e coinvolgeranno anche molti atleti da fuori provincia insieme a cestisti di Serie B e addirittura A2. Ad organizzare l’evento un gruppo di ragazzi che si sono costituiti in collettivo, i “Rege 6th Man”, assai preparati i quali si sono impegnati a organizzare un evento qualificato e appoggiato dalla stessa amministrazione pubblica.