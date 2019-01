Volley, colpo di mercato per il Cus Genova

Gran colpo nel mercato invernale per il CUS Genova Volley di coach Gerry Grotto, impegnato nella corsa salvezza del campionato nazionale di Serie B: arrivato in Biancorosso Luca Gobbi.

Libero classe ’94, Luca è cresciuto nelle giovanili dell’Igo Genova Volley fino al 2012 e ha giocato in Serie B1 per la Pallavolo Genova. Poi a Novi due anni nei quali ha partecipato, in entrambi i casi, alla Final Four di Coppa Italia, raggiungendo anche la promozione in B1 al termine del biennio. Poi tre anni ad Albisola con la Spinnaker. Inoltre anche esperienza estera in Inghilterra per i Malory Eagles Volley Club in Premier League e Super8.