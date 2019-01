La prossima occasione, nuovo disco di Andrea Di Marco

Esce a breve l’ultima fatica musicale come solista per il frontman di “Tropico del Blasco”, storica tribute-band genovese al rocker di Zocca, che realizza il suo secondo disco.

Andrea Di Marco si dedica ad un progetto che lo vede impegnato in prima persona, allontanandosi un po’ dalla sua consueta immagine di cantante del gruppo fedele a Vasco, mantenendo tuttavia alcune sonorità che lo legano a quel mondo al quale è ovviamente molto legato.

“La prossima occasione” è il titolo del CD che esce a tre anni di distanza dalla precedente opera: “Un disco che parla di vita e d’amore”, spiega l’Autore, “dell’importanza di cercare i valori veri, di speranza e di perseveranza nel tentativo di realizzare i nostri sogni, elementi importanti nell’esistenza di ognuno di noi, che ho voluto mettere in musica e condividere con il mio pubblico. Questa è la bellezza di concedersi sempre la prossima occasione”.

Tra i tanti pezzi inediti, appaiono anche due versioni rivisitate di “Come se” e “Ti sembra facile”, canzoni già uscite in precedenza che avevano incontrato i favori del pubblico.

Molte le collaborazioni importanti che hanno contribuito alla realizzazione del disco, da cantanti a strumentisti della scena genovese e italiana, non ultima la produzione a cura di Studio Nadir di Genova; ma forse il ringraziamento più grande che fa Di Marco è quello per suo figlio che ha realizzato la scritta per la copertina del disco. Come dire, arte di generazione in generazione…

Presentazione ufficiale il 26 gennaio 2019 al Crazy Bull di Via Degola 4 a Genova Sampierdarena, una serata con Andrea Di Marco Project e la classica formazione Tropico del Blasco.

Prenotazioni al numero 0104694923. Per chi volesse un’anticipazione della voce di Andrea, il 12 gennaio 2019 presso “Zio Erasmo – Utri Beach” in via D. G. Verità 2 G/R serata con Stephanie Riondino e special guest Andrea Di Marco.

Per informazioni e prenotazioni 0106121303 oppure 3485135201.

Roberto Polleri