Vittoria della petizione riapre la pista ciclabile

Cari framuresi, bonassolesi e levantesi, da domani 12 maggio potrete accedere nuovamente alla pista ciclabile che unisce i tre borghi

Infatti il Comune Bonassola con l’ordinanza numero 15 di oggi 11 maggio ha ripristinato il transito del’intero tratto, che avrebbe dovuto rimanere chiuso fino al prossimo 18 maggio. Se a fare cambiare idea al Comune ha influito anche la petizione lanciata per la riapertura non mi importa molto, ma invece vorrei ringraziare i 73 cittadini firmatari grazie ai quali orami eravamo ad un passo dalle cento firme previste per inviarle al Minsitro degli interni Lamorgese, al Presidente della Regione Liguria Toti e al prefetto della Spezia Garufi . Nell’atto di riapertura del Comune di Bonassola autorizza il passaggio dalle ore 6 alle ore 22 anche se l’ordinanza numero 28 della Regione Liguria ha eliminato ogni orario per le attività sportive quindi anche per la bicicletta. Ora la palla passa a noi cittadini con la preghiera di non fare assembramenti. Gian Carlo Bailo giornalista esule a Bonassola ma libero da domani di usare la bici.