Vis Pesaro-Entella 0-2, liguri accorciano sulla capolista Reggiana

Un’Entella spietata passa a Pesaro grazie ai gol dei centrocampisti. In avvio la sblocca Corbari, Tascone chiude il match nel finale.

Al terzo minuto subito avanti i biancocelesti, palla in profondità per Merkaj, scarico per Meazzi, slalom al limite, palla a rimorchio per Corbari che da due passi fa 1-0.

Minuto 8, ci prova Paolucci da lontanissimo, palla alta sopra la traversa.

Al 22’ Paolucci trova il 2-0 con un conclusione da fuori, l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

Si fa vedere anche la Vis Pesaro, minuto 33, destro da posizione defilata di Fedato, Paolucci si oppone con il corpo.

Buona opportunità per i padroni di casa al 37’, calcio piazzato sulla trequarti, palla scodellata per la testa di Fedato, gira verso lo specchio l’attaccante pesarese, bravissimo Borra a toglierla dalla porta.

Cross di Parodi dalla destra, stacca e colpisce al centro dell’area Zamparo senza però riuscire a imprimere forza al pallone.

Al 57’ doppia chance per i padroni di casa, bravissimo Chiosa prima ad allontanare un pallone pericoloso, poi a proteggere lo specchio sul tiro di Di Paola.

Minuto 67, Tenkorang viene pescato in area da Zamparo, palla al centro per Tascone che punisce! 0-2.

Ancora pericolosa in avanti l’Entella, calcio d’angolo dalla destra, Sadiki gira di testa senza inquadrare lo specchio.

Non ci sono altri squilli nella gara del Benelli, l’Entella vince e accorcia sulla capolista Reggiana.