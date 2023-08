Violento temporale su Genova, diversi allagamenti

Problemi per i treni sulla Torino-Genova

Come da previsioni il fronte della perturbazione atteso in Liguria, è entrato questa sera tra Genova e Savona con un forte temporale.

In città si stanno verificando alcuni allagamenti ma per il momento sono sotto controllo.

Intensa la fulminazione sulla città di Genova che ha provocato qualche temporaneo black out della rete elettrica e di internet.

Il vento ha raggiunto i 77 km all’ora ed il mare è mosso.

La situazione su Genova

Il sottopasso di via Milano è chiuso per allagamento. I sottopassi di via di Francia, Degola/Montano, Brin e via Torino risultano allagati, mentre nella zona di piazza Montano / via Degola la sede stradale risulta allagata.

Chiuso anche il sottopasso Staglieno per allagamento.

Il servizio della Funicolare Sant’Anna è stato temporaneamente sospeso causa allagamento.

Chiusura anche per la Funicolare Zecca-Righi con l’attivazione di un servizio sostitutivo.

Il servizio di Metropolitana è temporaneamente sospeso causa allagamenti.

Alcune scariche hanno disconnesso gli impianti ferroviari a Novi Ligure coinvolgendo la linea Torino-Genova.

Tre treni sono fermi nelle stazioni di Arquata Scrivia e Serravalle.

I tecnici Rfi stanno lavorando per il ripristino con i treni che progressivamente ripartono.

Risulta allagata la stazione di Genova Principe.Su Genova sono caduti fino a 80 mm di pioggia in un’ora.

Grandinate hanno interessato il Savonese. Una parte della struttura si sta ora dirigendo verso Portofino.

La cella temporalesca si sarebbe sviluppata sul Mar Ligure e si è bloccata sulla terra ferma a causa della congiunzione dei venti di libeccio e di tramontana. Ci sarebbero, quindi dei fenomeni di rigenerazione.

Una parte della struttura si sta ora dirigendo verso Levante.