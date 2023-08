Malore per uno skipper, barca soccorsa da Capitaneria e VVF

E’ successo in mare ad Arenzano

Malore per uno skipper. Questa mattina, il nucleo sommozzatori e il servizio portuale dei Vigili del fuoco di Genova, sono intervenuti con la motobarca del distaccamento di Calata Gadda, per soccorrere un’imbarcazione il cui skipper aveva avuto un malore mentre si trovava 6 miglia al largo di Arenzano.

Giunti sul posto, la Guardia Costiera era già presente e, di comune accordo, si è deciso di scortare l’imbarcazione, condotta dal resto dell’equipaggio, fino al porto di Voltri.

Giunti a ridosso del molo, le acque più calme hanno permesso ai sommozzatori VF ed al medico che era a bordo della vedetta della Guardia Costiera, di salire a bordo e prestare soccorso.

L’uomo è stato trasferito sul mezzo della Guardia Costiera e condotto in banchina per il trasporto in ospedale.

I Vigili del Fuoco hanno invece condotto l’imbarcazione, con a bordo gli altri quattro di equipaggio, all’ormeggio al porto antico di Genova.