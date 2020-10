Villa Bombrini, Iniziano da oggi i corsi della SDAC

Ultima settimana “DI FUOCO” per le iscrizioni ai corsi SDAC

Iniziano da oggi i corsi della SDAC, ognuno con una prima lezione gratuita che introdurrà gli studenti al percorso didattico, disciplina per disciplina. Queste lezioni sono aperte anche per chi non è ancora iscritto ma è curioso ed intenzionato ad approfondire il programma da noi proposto. Gli incontri si tengono in Via Muratori 5, all’interno della nostra prestigiosa sede di Villa Durazzo Bombrini Cornigliano – Genova

Di seguito il calendario degli appuntamenti:

📖 Sceneggiatura, SOLD OUT

🎬Regia, martedì 13 dalle ore 17.00

🎞️ Montaggio Video, mercoledì 14 dalle ore 16.00

🎥 Operatore Video e D.o.P, giovedì 22 dalle ore 17.00

I posti sono limitatissimi ed è consigliata la prenotazione, in linea con le normative vigenti. Potete contattarci nei seguenti modi:

☎️ 3382897866

📩 info@sdac.it

📲 sdac.genova su IG e FB