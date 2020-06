Vico Mele: marocchino picchia senegalese e poi senza mascherina sputa contro Polizia locale

Intorno alle 21 di ieri durante il pattugliamento del Centro storico di Genova gli agenti del reparto Sicurezza urbana della Polizia locale sono intervenuti in vico Mele (tra San Luca, Vigne e Maddalena) dove un marocchino ubriaco stava picchiando un senegalese.

Il nordafricano, irregolare, pregiudicato e mai rimpatriato, è stato preso e portato prima nella sede di piazza Ortiz, poi in questura.

Durante il trasporto in auto, ha continuato a sputare contro gli agenti e a dare in escandescenze, dando colpi nel veicolo. Inoltre, ha orinato nella camera di sicurezza della Polizia locale “per spregio”.

È stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le proprie generalità.

A suo carico anche una serie di sanzioni amministrative per ubriachezza manifesta (con ordine di allontanamento), per il consumo di bevande alcoliche nell’area interdetta e per il mancato uso della mascherina imposta dalle normative anti Covid-19.

Il senegalese aggredito è stato soccorso, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Ieri, le pattuglie del reparto Sicurezza urbana hanno poi identificato 18 persone, sanzionandone 3 per ubriachezza (2 con con contestuale ordine di allontanamento) e denunciando un cittadino extracomunitario, trovato in possesso di un “I-pad” rubato, per ricettazione e per non aver ottemperato all’ordine di espulsione.

Due le persone segnalate alla Prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti (sequestrate alcune dosi di crack).

Altri interventi sono stati effettuati per la sorveglianza dei luoghi segnalati dai cittadini come sede di spaccio di droga.

E’ stato quindi sequestrato un coltello di tipo con lama di 9 centimetri abbandonato per strada da ignoti, probabilmente gettato da qualcuno che ha visto avvicinarsi le pattuglie e non voleva farsi trovare in possesso dell’arma bianca.