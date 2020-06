Pillole di Storia della danza di Francesca Camponero a OnDance

OnDance è la festa della danza, di tutte le danze. Un invito a danzare e a far danzare, con la direzione artistica di Roberto Bolle.

OnDance nasce nel 2018 come una contaminazione della città di Milano con esibizioni, happening, flash mob, incontri per una settimana di cultura sulla danza.

Questa manifestazione significa anche accoglienza di tutte le diverse danze amate dal pubblico e soprattutto occasione di gioire insieme delle emozioni in movimento.

Il primo anno abbiamo visto Piazza Scala, la Galleria Vittorio Emanuele ed altri bellissimi posti del capoluogo milanese colmi di gente per vedere ballare per strada il grande Bolle con tutti i suoi colleghi scaligeri, è stato un grande successo.

Anche nel 2019 questo straordinario evento ha fatto il bis ed ha avuto luogo anche al sud, nella città di Napoli, dove anche lì ha fatto scalpore.

L’Étoile dei due Mondi in tutte le due occasioni ha coinvolti alcuni dei rappresentanti più importanti e affascinanti del panorama tersicoreo internazionale per un susseguirsi di balletti classici e contemporanei creando spettacoli in grado di conquistare non solo gli appassionati, ma anche coloro che si avvicinano per la prima volta a questo mondo.

Purtroppo quest’anno non è stato possibile fare menifestazioni all’aperto e di massa, ma non per questo OnDance si è fermato, anzi!

Questa piattaforma di successo è andata avanti adeguadosi al momento, per questo ogni giorno su Instagram è possibile seguire in diretta e gratuitamente lezioni di varie discipline pilates, yoga, danza moderna, lezione di classico, tenute da insegnanti qualificati e da giovedì scorso (4 giugno 2020) anche qualche pillola di Storia della danza a cura della giornalista genovese, critico di danza Francesca Camponero.

“Sono molto onorata che Roberto Bolle abbia pensato fosse utile ed interessante per chi segue On Dance saperne di più sulla Storia della danza ed abbia scelto me per parlare di questo. Ai ragazzi fa bene conoscere il passato di questa splendida disciplina per avere una maggior consapevolezza di quello che stanno eseguendo mentre danzano. E la storia della danza non è assolutamente noiosa, anzi! All’interno del passato ci sono aneddoti e curiosità divertentissimi” dice la giornalista.

Gli appuntamenti online con Francesca Camponero sono settimanali e gli argomenti che verranno trattati sono dei più svariati: da chi sono le Villi a chi invece le Sylfidi, a chi era Sergei Diaghilev, fino al rapporto fra Petipa e Ciacovsky e alla sfortunata vicenda della prima rappresentazione del Lago dei Cigni.

Questo brevi lezioni sono visibili sulla pagina Instagram OnDance in giorni prestabiliti con l’organizzazione, che saranno via via comunicati, e i video restano visibili anche sul canale YouTube OnDance.