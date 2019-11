Vico della Spiaggia a Cornigliano, rimosse da Polizia Locale carcasse auto

Quattro carcasse di autoveicoli rimosse questa mattina da vico della Spiaggia, nel quartiere di Cornigliano.

Gli agenti della Polizia Locale di Genova hanno poi conferito in custodia provvisoria presso il demolitore Cancellieri i veicoli in stato di abbandono, compreso il veicolo bruciato nei giorni scorsi.

I veicoli erano già stati censiti e catalogati come relitti dalla Polizia Locale.

Altri due veicoli presenti nelle vicinanze, che hanno assunto recentemente i requisiti previsti dalle norme vigenti per essere considerati in stato di abbandono, sono in attesa del completamento del previsto iter di legge per la rimozione e lo smaltimento che tuttavia richiede tempi piuttosto lunghi (in media 5/6 mesi).