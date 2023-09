Viceministro Rixi: Paolo Piacenza nuovo commissario Autorità portuale Genova-Savona

“Buon lavoro a Paolo Piacenza, nuovo commissario dell’Autorità portuale del Mar Ligure occidentale. Segretario generale dell’ente da maggio 2021, e’ stato nominato dal Mit per garantire la necessaria continuità a progetti in itinere fondamentali per il futuro degli scali, tra cui la nuova diga foranea a Genova e il rilancio delle Funivie di Savona. Una scelta valida per evitare rallentamenti verso un futuro ancora piu’ performante in termini di efficienza e sostenibilità”.

Lo ha dichiarato ieri il deputato genovese e vice ministro del Ministero delle Infrastrtutture e Trasporti Edoardo Rixi (Lega).

Il nuovo commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è stato nominato con decreto dal ministro del Mit Matteo Salvini.

La nomina è arrivata a seguito delle dimissioni del presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini, che dal primo settembre 2023 è diventato amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Iren.

Piacenza guiderà i porti di Genova e Savona-Vado e al commissario straordinario sono state altresì assegnate le funzioni commissariali relative alla gestione Funivie Savona – San Giuseppe di Cairo.

Prima del suo ingresso nell’Autorità portuale nel 2018, Piacenza ha svolto la professione di avvocato specializzato in diritto amministrativo, contrattualistica pubblica e partenariato pubblico privato e ha ricoperto il ruolo di amministratore unico di Ire SpA.

Il governatore ligure Giovanni Toti ha aggiunto: “Auguro buon lavoro al nuovo commissario Paolo Piacenza, una scelta di continuità da parte del ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e del viceministro Edoardo Rixi per dare seguito a un percorso già avviato con successo dalla gestione di Paolo Emilio Signorini”.