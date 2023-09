La superchef Usa Anita Lo Da Ö Vittorio a Recco

Lunedì 11 luglio 2023 dal Ristorante Da Ö Vittorio alla corte della Focaccia di Recco IGP

Si chiama “Tour de fork” il prestigioso viaggio in Italia alla ricerca delle specialità gastronomiche più interessanti; un progetto firmato dalla superchef statunitense di origine malese Anita Lo.

È ritenuta dal New York Times e dalla rivista Food and Wine una delle migliori 10 chef USA, autrice di libri e conduttrice di famose trasmissioni televisive americane, è stata addirittura la prima chef donna a cucinare alla Casa Bianca in occasione in una cena di Stato nel 2015 quando il Presidente degli Stati Uniti Barak Obama nel 2015 ha ricevuto la visita del Presidente Cinese Xì Jimping. Ora arriva a Recco.

La super stellata chef americana ha voluto venire in Liguria per conoscere la Focaccia di Recco, prodotto che oggi riscuote negli U.S.A. un grandissimo interesse.

I contatti con le richieste sono iniziati lo scorso mese di marzo; il Consorzio della Focaccia di Recco ha concretizzato la richiesta organizzando per lunedì 11 settembre una “Recco Food Experience”.

Sedici food lovers capitanati da Anita Lo approderanno al Ristorante Da O Vittorio, Locale storico d’Italia, dove Lucio Bernini per il Consorzio recchese, soddisferà tutte le loro curiosità illustrando il prestigioso menù prescelto:

Si inizia con la Focaccia di Recco – motivo principale della loro presenza – preparata da Samuel Orsinger; a seguire il “Ciuppin” cosiddetto “gioioso” eseguito da Giuseppe Bizioli, con il quale Da Ö Vittorio ha vinto il premio “Miglior zuppa di pesce d’Italia” al BrodettoFest di Fano ed infine, su una richiesta specifica, “i muscoli ripieni”, una “voglia” degli americani facilmente soddisfatta grazie allo chef Roberto Concas.

Una vera e propria Master class con tutte le preparazioni eseguite in diretta – raccontandone storia, tradizioni ed aneddoti – seguite dalla degustazione dei piatti illustrati.

Sarà questa l’ennesima vetrina internazionale che porterà oltreoceano la fama di Recco e della sua straordinaria Focaccia.

Nella foto la chef Anita Lo a fianco di Michelle Obama.