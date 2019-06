Viabilità in Valpolcevera | Riaperto corso Perrone, chiusa via Fillak

Come avevamo preannunciato nei giorni scorsi, questa mattina alle 6 è stata riaperta corso Perrone, una delle strade vitali per i colegamenti tra Valpolcevera e il centro cittadino.

Nel mentre sono stati completati i lavori di calo a terra e messa in sicurezza sul lato Ovest del pezzo di ponte che passava proprio sopra la strada che è stata, così, riaperta al traffico.

Nel contempo dalle 8 di questa mattina è stata chiusa nuovamente via Fillak per l’avvio della demolzione delle palazzine di via Porro. Resta sempre chiusa via Perlasca nel tratto oltre il ponte sul Polcevera di via Renata Bianchi.

Aperta al traffico via 30 Giugno con parziale doppio senso di marcia.