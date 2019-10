Via Prè in mano a loro, 3 africani arrestati in flagranza di reato per spaccio di droga

Via Prè in mano a loro. Ieri sera i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Genova Centro hanno arrestato, in flagranza di reato, due giovani africani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli stranieri, con precedenti di polizia e mai rimpatriati, sono stati sorpresi mentre cedevano quasi un grammo di cocaina in cambio di 20 euro a una donna genovese.

La successiva perquisizione personale ha consentito di trovare la somma di 240 euro, verosimilmente provento dell’illecita attività.

Nel corso dei controlli di ieri sera è stato inoltre arrestato un altro africano, con precedenti di polizia, senza fissa dimora e mai rimpatriato.

Si tratta di un 42enne dellaCosta d’Avorio che è stato sorpreso mentre cedeva un paio di dosi di cocaina a due genovesi.

Anche in questo caso, la successiva perquisizione personale ha consentito di trovare la somma di 50 euro, verosimilmente provento dell’illecita attività.